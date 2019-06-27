2019-06-27T11:36:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гроза стала причиной четырех пожаров в Могилевской области

В одном из пожаров погибла 86-летняя пенсионерка
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гроза стала причиной четырех пожаров в Могилевской области. Фото: МЧСГроза стала причиной четырех пожаров в Могилевской области. Фото: МЧС
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В ночь на 27 июня и утром в четверг грозовой фронт прошел над Могилевской и Гомельской областями. Сразу четыре пожара зафиксированы из-за попадания молнии на Могилевщине. Частные дома горели в деревнях Боровица Кировского района, Михалево Могилевского района, Кузьковичи Быховского района и Прилесье Чаусского района. К счастью, в трех случаях пострадавших нет, однако были повреждены кровли домов, перекрытие, имущество.

А в деревне Кузьковичи произошла трагедия: там на пожаре погибла престарелая хозяйка дома. 86-летняя бабушка проживала одна.

- В комнате был обнаружен труп хозяйки. Поиск погибшей был затруднен высокой температурой и плотным задымлением, - сообщает Могилевское областное УМЧС. - В результате пожара уничтожена веранда и кровля, повреждено перекрытие и стены дома. Рассматриваемая версия пожара - проявление сил природы (грозовой разряд).

Что делать, если застала гроза? Вот советы от МЧС

Самая большая опасность при грозе - поражение молнией. Чтобы избежать ее, нужно знать, как себя вести во время ненастья.

Если гроза застала Вас в квартире, доме или здании, необходимо отключить все электроприборы, прекратить телефонные разговоры. Постарайтесь ликвидировать сквозняки, плотно закройте окна и дымоходы.

Не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке.

Оказавшись во время грозы на улице, лучше всего покинуть открытое пространство и укрыться в помещении или в подъезде любого дома.

Под козырьком здания не рекомендуется прикасаться к стене.

Нельзя пользоваться мобильным телефоном и стоять вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т.д.

Тем, кто едет на машине, рекомендуется прекратить движение. Следует закрыть окна, опустить антенну, заглушить двигатель и переждать грозу в салоне автомобиля.

В лесу лучше всего держаться подальше от высоких отдельно стоящих деревьев. Устройтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами.

На открытой местности (в поле) в непогоду не следует стоять на возвышенностях, у опор линий электропередач и под проводами, лучше поискать яму или овраг.

Когда стихия застала врасплох на водоеме, оптимальный вариант - выйти из воды, отойти подальше от берега и спрятаться в укрытии.

Рыбалку во время грозы необходимо прекратить, так как снасти являются проводником для электричества.

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