Облил бензином и поджег: житель Слуцка инсценировал ДТП и получил 16 тыс. долларов

Мужчину будут судить за мошенничество и еще по нескольким уголовным статьям

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В суде Слуцкого района рассмотрят уголовное дело в отношении местного жителя. В частности, мужчина обвиняется в мошенничестве. Еще в 2014 году он инсценировал ДТП в Копыльском районе. На грузовике ГАЗ он съехал с дороги в кювет, специально врезался в дерево, после чего облил машину бензином и поджег. Об аварии мужчина сообщил в ГАИ и в страховую компанию, от которой получил больше 16 тыс. долларов. Однако правоохранители выяснили, что ДТП было инсценировано.

Кроме того, фигурант обвиняется в избиении и истязании мужчины, который выполнял в его доме подсобные работы без официального оформления. Также обвиняемый похитил имущество работника, сообщает служба информации прокуратуры Минской области.

- В ходе предварительного расследования мужчина свою вину не признал и причиненный ущерб в полном объеме не возместил, - констатировали в прокуратуре.

Кстати, обвиняемый уже не раз был судим. Сейчас он находится под стражей. Прокуратура Минской области изучила дело и направила в суд.