Объявлено штормовое предупреждение: ветер до 20 м/с

Порывы ветра будут и в пятницу, а в субботу похолодает до +16

Изменить размер текста: A A

27 июня днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами - сильные ливни, в отдельных районах по юго-востоку страны - град. Во многих районах республики прогнозируют усиление ветра порывами до 15 - 20 м/с. В Минске также ожидается гроза и усиление ветра порывами до 15 - 20 м/с.

На пятницу также объявлено штормовое предупреждение: во многих районах республики и в Минске сохранится ветер порывами до 15 - 20 м/с, сообщает Белгидромет.

В целом 28 - 29 июня погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Похолодает, и 29 июня максимальная температура днем составит всего от +16 по северо-востоку страны до +23 по юго-западу.

Но уже в воскресенье, 30 июня, вновь потеплеет. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура днем возрастет до 19 - 26 градусов, а по западу республики - до 27 - 32 градусов.

Лишь на северо-востоке страны в воскресенье сохранится влияние прохладных неустойчивых воздушных масс.