2019-06-27T15:23:30+03:00
Политика
КП Беларусь

"Белавиа", "Марко", "Беларуськалий" - кого наградил Лукашенко

Удостоены наград и спортсмены, которых президент назвал «самыми популярными в стране людьми»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко вручил государственные награды. Фото: пресс-службы президентаЛукашенко вручил государственные награды. Фото: пресс-службы президента
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Церемония вручения государственных наград состоялась 27 июня в Минске. Ко Дню Независимости президент Беларуси вручил награды представителям разных профессий и отметил, что «успехи и достижения создают историю государства, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников».

Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, силовых ведомств, воинов-интернационалистов, чествовал работников аграрной отрасли.

Среди награжденных также - работники здравоохранения, науки и образования, представители предприятий «Белавиа», «Марко», «Беларуськалий», МАПИД, которые являются брендами страны, сообщает пресс-служба президента.

Удостоены наград и деятели культуры и искусства, а также спортсмены и тренеры, которых Лукашенко назвал «самыми популярными в стране людьми». Президент призвал к трудолюбию и дисциплине, которые помогают достигать высоких результатов.

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