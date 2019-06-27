УВД о скандале с милицией в Гомеле: «Заведенная толпа была не готова слышать»

Изменить размер текста: A A

«Жесть. Беспредел милиции в Гомеле!» - видео с таким кричащим заголовком на днях появилось в сети. На нем запечатлен скандал, произошедший в среду у железнодорожного вокзала в Гомеле. Десятки человек окружили милиционеров и кричат на них, а в центре круга лежит полуголый мужчина. Некоторые женщины довольно агрессивно ругаются на правоохранителей, не позволяя забрать молодого мужчину. Кто-то даже утверждает, что заберет парня с собой и не даст его задержать.

Как потом оказалось, пьяный мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, поэтому его и задерживали.

- Гомельская милиция пыталась задержать невинного молодого человека. На замечания его друзей и общественности они никак не отреагировали, - объяснил автор ролика.

Правда, большинство комментаторов, посмотревших видео, с ним не согласились.

- Некоторые люди, чтобы не платить штраф за нарушение, готовы убегать, симулировать приступ эпилепсии, а этот, судя по видео, просто решил на публику играть. Не сильно уважаю м*, но если нарушил закон, то будь готов ответить за это, - написал пользователь.

- Где беспредел милиции? Вижу толпу «защитников» и человека, которому бы в футбол идти валяться. Молодые милиционеры вообще не знают, как себя вести. Если заслужил, давно бы впятером забрали и оформили, - ответили в комментариях.

И вот инцидент прокомментировали в УВД Гомельского облисполкома. По данным милиции, 29-летний гомельчанин с признаками алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Нарушение зафиксировал патрульный милиционер и попросил мужчину пройти в дежурную часть.

- Как только сотрудник и нарушитель вышли в публичное место, начался спектакль с гомельчанином в главной роли. На его крики о помощи прибежали зрители, среди которых оказалось немало защитников, - говорят в УВД. - Чтобы не усугублять ситуацию, сотрудники милиции пытались уговорить мужчину подняться и объяснить гражданам причину задержания. Но заведенная толпа оказалась не готова слушать и слышать.

В милиции добавили, что с начала года в Гомельской области на железной дороге погибли четыре человека, пятый находится в больнице. Поэтому железнодорожные пути и запрещено переходить в неположенных местах.

- В результате долгих переговоров все же удалось разрешить ситуацию. Нарушителя доставили в райотдел милиции. Он согласился, что переходил пути, где не положено, и оплатил штраф. А вот за неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел придется отвечать в суде, которого он ожидает в изоляторе временного содержания, - рассказали в УВД.

Кстати, мужчина уже дважды был судим, оба раза - за наркотики, также на его счету 22 административных правонарушения.