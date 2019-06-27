2019-06-27T17:24:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь и Польша построят новый мост на погранпереходе Домачево - Словатичи

Это позволит снизить нагрузку на погранпереходах Варшавский мост и Козловичи
Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь и Польша построят новый мост на погранпереходе Домачево-Словатичи. Фото: ГПКБеларусь и Польша построят новый мост на погранпереходе Домачево-Словатичи. Фото: ГПК
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27 июня в Минске встретились министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. Они подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве нового автомобильного моста через Западный Буг через белорусско-польскую границу. Речь идет о погранпереходе Домачево - Словатичи на трассе Р-94 Брест - граница Республики Польша.

Срок реализации проекта - 1 год и 10 месяцев, а примерная стоимость - около 12 млн евро. При этом стороны намерены оплатить строительство моста в равных объемах.

- Правительства Беларуси и Польши решили построить новый безопасный мост, который позволит проезжать машинам с абсолютно любой грузоподъемностью, - цитирует польского министра Минтранс.

Мостовой переход позволит обеспечить круглосуточную беспрерывную работу погранперехода Домачево, что снизит нагрузку на пограничных переходах Варшавский мост и Козловичи, повысить скорость движения, а также обеспечить развитие региона, отмечается в сообщении.

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