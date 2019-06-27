КП Беларусь
Вечером закроют движение с МКАД в направлении Долгиновского тракта
Там будут проводить следственный эксперимент
Вечером закроют движение с МКАДФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Вечером 27 июня в Минске будет ограничено движение на 47-м километре внутреннего кольца МКАД. С 21 часа до 2 часов ночи 28 июня там запланировано проведение следственного эксперимента в рамках расследования ДТП, которое произошло на этом участке дороги.
- В указанный период будет ограничено движение на данном участке в направлении Долгиновского тракта, - сообщает Следственный комитете в своем Telegram-канале. - Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.