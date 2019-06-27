В Бресте таксист сбил 17-летнюю велосипедистку
ДТП произошло поздно вечером в среду, 26 июня, информируют о происшествии в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.
Примерно в 23.20 часов в Московском районе Бреста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистки. 17-летняя девушка, жительница Пинского района, хотела пересечь проезжую часть, не слезая с велосипеда. Для перехода через «зебру» горел разрешающий зеленый свет и девушка поехала на другую сторону дороги.
В этот же момент на перекрестке улицы Купалы и Партизанского проспекта на «Хендай Солярис» ехал 28-летний таксист. Брестчанин поворачивая направо, сбил девушку на велосипеде. Она была сильно травмирована.
– Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в реанимацию облбольницы Бреста, – уточнили в УВД.
По факту аварии ГАИ проводит проверку.
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