В Бресте таксист сбил 17-летнюю велосипедистку

Девушка не стала спешиваться на "зебре" и попала под машину. Фото: УВД Брестского облисполкома.

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ДТП произошло поздно вечером в среду, 26 июня, информируют о происшествии в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Примерно в 23.20 часов в Московском районе Бреста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистки. 17-летняя девушка, жительница Пинского района, хотела пересечь проезжую часть, не слезая с велосипеда. Для перехода через «зебру» горел разрешающий зеленый свет и девушка поехала на другую сторону дороги.

В этот же момент на перекрестке улицы Купалы и Партизанского проспекта на «Хендай Солярис» ехал 28-летний таксист. Брестчанин поворачивая направо, сбил девушку на велосипеде. Она была сильно травмирована.

– Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в реанимацию облбольницы Бреста, – уточнили в УВД.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.