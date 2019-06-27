На таможне задержали люксовый Land Rover Sport в розыске Интерпола

Изменить размер текста: A A

Сотрудниками Гродненской таможни в пропускном пункте «Котловка» был задержан автомобиль, числящийся в угоне, информируют в пресс-службе Таможенного комитета.

За рулем люксового кроссовера Land Rover Sport 2014 года выпуска был гражданин России. Мужчина приехал в Беларусь из Литвы и намеревался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС авто стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

При проверке документов выяснилось, что VIN-номер на автомобиле не соответствует номеру, указанному в техпаспорте. Тогда было решено отправить машину на экспертизу.

– Специалисты Ошмянского межрайонного отдела ГКСЭ выявили, что идентификационный VIN-номер машины под капотом был видоизменен через нанесение вторичного номера, – объяснили в пресс-службе.

Кроме того, проверка показала, что дорогой внедорожник уже какое-то время находится в розыске Интерпола. Land Rover изъяли, против водителя инициировали административный процесс. Сейчас ведутся другие проверочные мероприятия.