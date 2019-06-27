Бандиты, ограбившие несколько банков в России, задержаны в Минске

В Беларуси подельники были крайне осторожны: они конспирировали средства связи, постоянно переезжали с места на место. Фото: МВД.

Мужчины хотели ограбить банк и в Беларуси, а потом по поддельным паспортам скрыться в ЕС

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Сотрудники ГУБОПик при поддержке бойцов «Алмаза» задержали двух подельников-россиян, которые подозреваются в серии краж на территории России, в Воронежской области, информируют в пресс-службе МВД.

– Сначала правоохранителям стало известно о подходящих под описание подозрительных мужчинах, которые обосновались в одном из районных городов на Гродненщине. Предполагалось, что «криминальный дуэт» находится в бегах, – рассказали в пресс-службе.

Первоначальная проверка позволила выяснить, что сомнительные незнакомцы – это два россиянина, которые в составе ОПГ участвовали в серии нападений на банковские отделения и кассиров под Воронежем.

– Подельники, 41-летний и 37-летний мужчины, понимая, что находятся в межгосударственном розыске, на территории Беларуси были крайне осторожными. Они конспирировали средства связи, постоянно переезжали с места на место. В то же время есть сведения, что в нашей стране они так же готовили нападение на банк, – пояснил замначальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Алексей Борисенок.

Кроме того, фигуранты искали выход на людей, которые помогли бы им с изготовлением поддельных украинских паспортов, чтобы потом через Украину скрыться Евросоюзе. Для этого они несколько раз приезжали в Минск, где во время очередного визита и были задержаны силовиками.

– Преступников задержали в столичном микрорайоне Серебрянка. Сейчас они находятся в ИВС, начат процесс по выдаче злоумышленников российской стороне, – прокомментировали в пресс-службе.