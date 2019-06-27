Женщина провела ночь с любовником, а утром он украл у нее 350 рублей

Экс-возлюбленный узнал, где находится тайник, и украл у бывшей сожительницы все деньги. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В Дрогичинское РОВД обратилась сельчанка, рассказавшая, что ее ограбил… бывший возлюбленный, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

История началась с того, что 47-летний безработный житель Гродненщины приехал в Дрогичинский район по вызову сотрудников отдела принудительного исполнения наказаний. Мужчина был ранее судим за истязания сожительницы, проживающей в Дрогичинском районе.

Приехав в «родные места» мужчина захотел встретиться бывшей любовью, за истязание которой когда-то и получил срок. Женщина была не против вспомнить былое и экс-возлюбленные провели вместе ночь.

– Встреча происходила дома у женщины. Бывшие любовники выпивали, разговаривали, а мужчина пожаловался на жизнь, сказал, что у него нет денег даже на обратный билет домой. Женщина его пожалела и достала из тайника нужную сумму, – рассказали в УВД.

Затем парочка отправилась спать, а утром женщина проснулась от того, что «экс-бойренд» роется в ящике с ее нижним бельем в поисках остальных денег. Сельчанка рванула к тайнику, попыталась вернуть украденное, но похититель ударил женщину и ушел с 345 белорусскими рублями. Женщина, не раздумывая, позвонила по номеру 102.

Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже.