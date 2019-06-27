В Барановичах школьники залезли в гараж через крышу, сначала починили, а потом угнали старенькую Audi

Подростки сперва починили машину, а потом ее угнали - хозяин был в шоке. Фото: УВД Брестского облисполкома.

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Два школьника совершили автоугон в Барановичах, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Сообщается, что два 14-летних подростка-одноклассника на летних каникулах от безделья бегали по крышам гаражного кооператива в районном центре. И вдруг они увидели проломанную крышу.

– Школьники решили проверить, что храниться в гараже, и через дыру в крыше забрались внутрь. Внимание их привлек старый автомобиль «Ауди». Они попробовали завести машину, замкнув провода, но двигатель не заработал. И друзья в тот день покинули гараж и разошлись по домам, – рассказали в пресс-службе.

Несколько следующих дней, подростки как на работу ходили в чужой гараж через проем. Они провели диагностику поломок и восстановили сломанное авто. Когда машина все-таки завелась, парни, открыв гараж изнутри, решили покататься на ней по ночному городу.

Юные «кулибины», проезжая по улице в гаражном кооперативе, притормозили, чтобы попросить прохожих купить им сигарет. Мужчины отказались это сделать, а один засыпал юных угонщиков вопросами, мол, чья это машина, сколько им лет и почему в замке зажигания нет ключа?!

– Подростки испугались и убежали, а горожане позвонили в милицию. Вскоре несовершеннолетних задержали сотрудники угрозыска, против них возбуждено уголовное дело, – прокомментировали правоохранители.

Что касается хозяина гаража и машины, то 52-летний мужчина был очень удивлен, когда ему сообщили, что его авто в угоне, так как был твердо уверен, что машина не на ходу.