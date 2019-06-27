Витебчанина, который изуродовал сожительницу, приговорили к 14 годам колонии

Злоумышленник долго следил за женщиной, прежде чем ему удалось на нее напасть с ножом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщину от смерти спасло то, что она притворилась мертвой

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О развязке криминальной истории сообщают в пресс-службе прокуратуры Витебской области.

В августе 2018 года 44-летний витебчанин, ранее судимый, поссорившись, в пьяном угаре едва не убил 37-летнюю сожительницу. Через два месяца снова в пьяном виде мужчина подстерег женщину рядом с ее работой и, схватив за одежду, стал тащить в безлюдное место, но в тот раз витебчанку спасли прохожие.

Но на этом мстительный злоумышленник не остановился, он продолжал преследовать женщину и все-таки улучил момент, когда никто ей не смог помочь. Витебчанин напал и не менее 10 раз ударил бывшую сожительницу ножом в голову, тело, порезал руки и лицо. До нападения пострадавшая успела позвонить в милицию, и истязатель это знал, поэтому убежал, как только женщина перестала подавать признаки жизни.

– Мужчина предстал перед судом по обвинению в угрозе убийством и покушении на убийство с особой жестокостью. Женщина в момент нападения получила тяжкие по признаку опасности для жизни травмы, а образовавшиеся на лице рубцы отнесены к категории тяжких телесных повреждений по причине неизгладимого обезображивания, – уточнили в прокуратуре.

Мужчину приговорили к 14 годам и 3 месяцам заключения в колонии строгого режима. Он будет обязан выплатить потерпевшей 50 тысяч рублей морального вреда.

Приговор еще может быть обжалован.