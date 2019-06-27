У гомельчанина изъяли 500 литров контрафактной водки

Водку у нарушителя изъяли, ему грозит штраф до 100 базовых величин. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина вез в легковом авто пять коробок с российским алкоголем

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Нарушителя остановили в Октябрьском районе, информируют в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Сообщается, что на днях правоохранители в одной из деревень на Гомельщине остановили для проверки легковушку с российскими номерами. За рулем автомобиля был 59-летний гомельчанин. Мужчину попросили открыть багажник машины, тогда и обнаружился алкогольный груз.

– В багажнике универсала тканевым покрывалом были укрыты пять картонных коробок с алкоголем. На бутылках водки были российские акцизы, а также информация о том, что алкоголь произведен в России, – утонили в УВД.

Всего у гомельчанина изъята сотня бутылок водки – объем конфискованного контрафакта составил 500 литров.

Против нарушителя составлены административные протоколы. Ему грозит штраф в максимальном размере до 100 базовых величин, алкогольные напитки конфискованы.