Лукашенко - о будущих Европейских играх: «И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом». Фото: president.gov.by.

Так президент Беларуси напутствовал организаторов следующих Европейских игр в Кракове

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Александр Лукашенко поздравил белорусских спортсменов, завоевавших медали, а также поблагодарил волонтеров, что работали на разных площадках.

- Спасибо, трудяги! – сообщает president.gov.by слова благодарности Александра Лукашенко волонтерам.

Пообщавшись с представителями Польши, Александр Лукашенко пожелал, чтобы следующие Европейские игры в Кракове прошли не хуже, чем в Минске. И бодро напутствовал соседей:

- И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть. По спортивному, конечно. Привет друзьям нашим, - сказал президент Беларуси.