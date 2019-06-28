КП Беларусь
Минобороны хочет включить службу в армии в страховой пенсионный стаж
Сделает ли это армейскую службу более привлекательной?
Минобороны хочет включить службу в армии в страховой пенсионный стаж.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Многие белорусы сейчас вовсю обсуждают все плюсы и минусы армейской службы.
Министерство обороны заинтересовано максимально повысить престиж армии.
Возможно, потому и предложило засчитывать срок службы в страховой пенсионный стаж. Предложение уже поддержано большинством государственных органов, сообщает mil.by.
Отметим, что пока не все государственные органы согласовали данную инициативу.