Минобороны хочет включить службу в армии в страховой пенсионный стаж. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сделает ли это армейскую службу более привлекательной?

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Многие белорусы сейчас вовсю обсуждают все плюсы и минусы армейской службы.

Министерство обороны заинтересовано максимально повысить престиж армии.

Возможно, потому и предложило засчитывать срок службы в страховой пенсионный стаж. Предложение уже поддержано большинством государственных органов, сообщает mil.by.

Отметим, что пока не все государственные органы согласовали данную инициативу.