Министр энергетики: "Цена на природный газ должна быть установлена с 1 января 2020 года"

Министр энергетики Беларуси: "Цена на природный газ должна быть установлена с 1 января 2020 года". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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- Как сейчас идут переговоры по поводу газа с Россией? - спросили журналисты министра энергетики.

- Идут переговоры, сложно, но идут. Цена на природный газ должна быть установлена с 1 января 2020 года. Но сроков определенных нет, - рассказал Виктор Каранкевич.

- На каком уровне идут переговоры?

- И на уровне вице-премьеров с участием посла Российской Федерации, и на уровне отраслевых министерств.

- Мы сейчас договариваемся только на 2020-й год или до 2025-го?

- Не только на один год, а на перспективу. По крайней мере, мы говорим, что до создания общего рынка газа должна быть четкая траектория или четкое формирование цены на этот период. (...) Мы говорим о том, что цены должны сближаться в Беларуси с ближайшим регионом России.