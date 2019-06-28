2019-06-28T11:02:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

Министр энергетики: "Цена на природный газ должна быть установлена с 1 января 2020 года"

По словам Каранкевича, переговоры с Россией идут сложно
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Министр энергетики Беларуси: "Цена на природный газ должна быть установлена с 1 января 2020 года".Министр энергетики Беларуси: "Цена на природный газ должна быть установлена с 1 января 2020 года".Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Как сейчас идут переговоры по поводу газа с Россией? - спросили журналисты министра энергетики.

- Идут переговоры, сложно, но идут. Цена на природный газ должна быть установлена с 1 января 2020 года. Но сроков определенных нет, - рассказал Виктор Каранкевич.

- На каком уровне идут переговоры?

- И на уровне вице-премьеров с участием посла Российской Федерации, и на уровне отраслевых министерств.

- Мы сейчас договариваемся только на 2020-й год или до 2025-го?

- Не только на один год, а на перспективу. По крайней мере, мы говорим, что до создания общего рынка газа должна быть четкая траектория или четкое формирование цены на этот период. (...) Мы говорим о том, что цены должны сближаться в Беларуси с ближайшим регионом России.

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