Новый глава МВД разрешил подходить к скульптуре городового

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- При вас можно будет к городовому подходить? - спросили журналисты у нового главы МВД Юрия Караева после принятия законопроекта об амнистии.

- Да, можно. Нельзя делать ему какие-то оскорбляющие общество вещи.

- То есть оплеуху нельзя, а шарфик ему завязать можно будет?

- Да, все, что не оскорбляет человеческое достоинство... Все делать по-человечески. Вот и все.

Напомним, скульптура «Минский городовой», установленная к 100-летию белорусской милиции у здания МВД, - одна из обсуждаемых в соцсетях. В прошлом году 16-летнего лицеиста задержали за то, что тот дал оплеуху скульптуре. На сайте МВД вышел видеоролик, в котором подросток извинялся перед скульптурой.

После опубликования этого видео минчане начали фотографироваться рядом с городовым. Так, один мужчина повесил на городового шарфик, чтобы согреть его, правда, сотрудники милиции не одобрили этот порыв. Потом девушки пришли поцеловать скульптуру, но стражам порядкам не понравилось и это.