2019-06-28T11:56:04+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Виктор Лукашенко смотрел с трибуны драматичный матч сборной Беларуси по пляжному футболу с Португалией

Наши дважды вели в счете, но уступили [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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Виктор Лукашенко с интересом смотрел матч по пляжному футболу.Виктор Лукашенко с интересом смотрел матч по пляжному футболу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В четверг вечером в завершающем матче группового этапа турнира по пляжному футболу в рамках II Европейских игр наша сборная встречалась с Португалией, второй командой в мировом рейтинге после Бразилии. Чтобы выйти в полуфинал, белорусам надо было одержать победу. И поначалу справлялись: вели в счете 1:0 и 2:1. Но после 3:3 португальцы ушли в отрыв. Особенно обидно, что при счете 3:5 мяч после ударов наших игроков несколько раз попадал в штангу и перекладину. В итоге португальцы выиграли 7:3.

Сборная Беларуси не смогла пробиться в полуфинал, хотя выиграла два матча (6:1 с Румынией, 5:5 и 3:2 в серии пенальти со Швейцарией). Итоговое положение в группе «А»: Португалия — 6 очков, Швейцария — 5, Беларуси — 4, Румыния — 0.Остается кусать локти, вспоминая, что в игре со Швейцарией наша команда вела в счете 4:0 и сохрани тогда победный счет в основное время матча, досрочно вышла бы в полуфинал.

Сегодня сборная Беларуси сыграет с Россией за 5-8-е места.

За игрой Беларусь – Португалия с трибун наблюдал Виктор Лукашенко, старший сын и помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совбеза. Днем он смотрел за победами наших гребцов.

Депутат и председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанова (крайний слева) и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Депутат и председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанова (крайний слева) и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Премьер-министр Сергей Румас не пропускает матчи сборной Беларуси по пляжному футболу на Европейских играх. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Премьер-министр Сергей Румас не пропускает матчи сборной Беларуси по пляжному футболу на Европейских играх.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такая борьба. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такая борьба.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре с Португалией наши игроки боролись до последней минуты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре с Португалией наши игроки боролись до последней минуты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виктор Лукашенко с сыном Ярославом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виктор Лукашенко с сыном Ярославом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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