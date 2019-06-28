КП Беларусь
В Беларуси 18 населенных пунктов пострадали от ветра
В минувшие сутки порывы ветра достигали 20 метров в секунду
В Беларуси 18 населенных пунктов пострадали от ветра.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Специалисты заранее предупредили о неблагоприятных погодных условиях 27 июня.
Опубликованы данные и о последствиях непогоды.
Из-за сильного ветра пострадали 18 населенных пунктов в Гомельской, Минской и Могилевской областях. Повреждены кровли 26 жилых домов, 3 объектов соцкультбыта и 45 сельскохозяйственных зданий, сообщает mchs.gov.by.
В течение суток электроснабжение сбоило в 642 населенных пунктах.
Проводятся оперативные восстановительные работы.