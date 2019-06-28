КП Беларусь
В Мозыре на мальчика упало поваленное ветром дерево - он в реанимации
За жизнь ребенка борются врачи
В Мозыре на мальчика упало поваленное ветром дерево - он в реанимации.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Мозыре случилась трагедия: на мальчика упало большое дерево.
На фотографии, опубликованной в Мозырь Online, рядом с поваленным деревом видно большое пятно крови. За жизнь ребенка борются врачи, он в реанимации.
Напомним, в Беларуси 27 июня сильный ветер повлек серьезные последствия. 18 населенных пунктов серьезно пострадали от ветра.