2019-06-28T12:53:28+03:00
Экономика
КП Беларусь

Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» за 5 месяцев увеличил экспорт в Китай почти в 5 раз

Витебляне только в этом году отгрузили в Китай молока и мяса более чем на миллион белорусских рублей
Сергей ДЕМИДОВ
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Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» за 5 месяцев увеличил экспорт в Китай почти в 5 раз.Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» за 5 месяцев увеличил экспорт в Китай почти в 5 раз.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Теперь наверняка еще больше китайцев оценят белорусскую продукцию по достоинству. Ведь за 5 месяцев текущего года им отгружено молока и мяса только из Витебска и Витебской области более чем на миллион рублей, сообщает belta.by.

В 2019 году концерн поставляет продукцию на рынки 24 стран мира, среди них - Россия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Украина.

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