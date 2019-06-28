Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» за 5 месяцев увеличил экспорт в Китай почти в 5 раз. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Витебляне только в этом году отгрузили в Китай молока и мяса более чем на миллион белорусских рублей

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Теперь наверняка еще больше китайцев оценят белорусскую продукцию по достоинству. Ведь за 5 месяцев текущего года им отгружено молока и мяса только из Витебска и Витебской области более чем на миллион рублей, сообщает belta.by.

В 2019 году концерн поставляет продукцию на рынки 24 стран мира, среди них - Россия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Украина.