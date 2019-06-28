Фото: в Минске возле железнодорожного вокзала поплыл асфальт вместе с дорожной разметкой

В Минске возле железнодорожного вокзала поплыл асфальт вместе с дорожной разметкой. Фото: Ольга ШИЛАК

От жары пострадали не только люди

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Напротив железнодорожного вокзала расплавился и начал бугриться асфальт - прямо на проезжей части. Вместе с ним заметно искорежилась и разметка - желтые треугольники превратились в волны.

Жару в этом году не выдерживал даже асфальт.Фото: Ольга ШИЛАК

Неудивительно, жара в последнее время выдалась нешуточная. Казалось, еще чуть-чуть - и начнут плавиться уже люди.

Вместе с асфальтом искорежилась и разметка - желтые треугольники превратились в волны.Фото: Ольга ШИЛАК

Но пока дело ограничилось лишь проезжей частью...