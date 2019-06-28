КП Беларусь
Фото: в Минске возле железнодорожного вокзала поплыл асфальт вместе с дорожной разметкой
От жары пострадали не только люди
В Минске возле железнодорожного вокзала поплыл асфальт вместе с дорожной разметкой.Фото: Ольга ШИЛАК
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Напротив железнодорожного вокзала расплавился и начал бугриться асфальт - прямо на проезжей части. Вместе с ним заметно искорежилась и разметка - желтые треугольники превратились в волны.
Жару в этом году не выдерживал даже асфальт.Фото: Ольга ШИЛАК
Неудивительно, жара в последнее время выдалась нешуточная. Казалось, еще чуть-чуть - и начнут плавиться уже люди.
Вместе с асфальтом искорежилась и разметка - желтые треугольники превратились в волны.Фото: Ольга ШИЛАК
Но пока дело ограничилось лишь проезжей частью...
Жару асфальт возле ж/д вокзала не перенес...Фото: Ольга ШИЛАК