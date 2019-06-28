2019-06-28T15:36:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

"Доллар за литр 92-го": вице-премьер рассказал о ценах на топливо

Сегодня в Доме правительства выступил с докладом вице-премьер Игорь Ляшенко
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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"Доллар за литр 92-го": вице-премьер рассказал о ценах на топливо."Доллар за литр 92-го": вице-премьер рассказал о ценах на топливо.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Он затронул вопросы в нефтегазовой сфере.

- Стоимость импорта нефти для Беларуси только за счет изменения ставок пошлин - это при котировке 70 долларов за баррель - ежегодно будет расти на 21,3 доллара за тонну с выходом на мировой уровень цены к 2024 году. Удорожание нефти - это, конечно, дополнительная финансовая нагрузка, - отметил Ляшенко.

Вице-премьер рассказал и о форс-мажоре с российской некачественной нефтью.

- На балансе в системе нефтепровода находилось 1,2 миллиона тонн. Была организована работа по восстановлению функционирования прежде всего Мозырского НПЗ... Реализуемые мероприятия позволят к 15 августа этого года полностью всю нефть заменить на чистую, естественно, с ее вытеснением на территорию России. На 26 июня из Беларуси вытеснено уже 705,2 тысячи тонн нефти ненадлежащего качества. Она заменена качественной нефтью.

По словам Ляшенко, НПЗ готовились и готовятся к работе в условиях мировых цен начиная с 2024 года.

- Естественно, что рыночные условия получения нефти подразумевают и соответствующий уровень цен на нефтепродукты и на внутреннем рынке. В принципе, так работает любой континентальный НПЗ даже Европы, любой страны в мире. Этот уровень цены, понятно, будет выше, чем в России.

Ляшенко отметил, что при существующем уровне налоговой нагрузки и барреле в пределах 70 долларов цена за литр 92-го бензина просматривается на уровне 1 доллара. В принципе, такая цена буквально пару лет назад присутствовала и на наших бензоколонках.

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