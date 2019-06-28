В Беларуси в декабре 2019 года запустят первый энергоблок АЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об этом сообщил первый вице-премьер

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Игорь Ляшенко сообщил, что уже известны сроки запуска первого энергоблока белорусской АЭС. Его планируют подключить менее чем через полгода - в декабре 2019 года.

Напомним, нынешней весной «Комсомолка» сообщала, что атомную станцию окружили пятью заборами и установками противовоздушной обороны. Однако по территории белорусской АЭС гуляет черный кот по кличке Цирконий.

Охранники шутят, что выйти за пределы станции кот не может - у него нет пропуска.

И еще об охране: вокруг АЭС недавно появились искусственные холмы, на которых в постоянном боевом дежурстве находятся зенитные ракетные комплексы «Тор-М2». Они прикрывают АЭС от удара вражеских ракет, вертолетов и даже беспилотников.