2019-06-28T16:31:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте на зебре сбили бабушку с малышом

3-летний ребенок травмирован и доставлен в больницу
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Бресте на зебре сбили бабушку с малышом.В Бресте на зебре сбили бабушку с малышом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

ЧП произошло 27 июня вскоре после полудня.

Непонятно, куда смотрел и о чем думал 60-летний брестчанин на «Сузуки», но на нерегулируемом пешеходном переходе в Бресте он наехал на 61-летнюю местную жительницу с 3-летним внуком, сообщает brest.mvd.gov.by.

Ребенок получил травмы и доставлен в больницу для обследования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24