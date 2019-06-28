КП Беларусь
В Бресте на зебре сбили бабушку с малышом
3-летний ребенок травмирован и доставлен в больницу
В Бресте на зебре сбили бабушку с малышом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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ЧП произошло 27 июня вскоре после полудня.
Непонятно, куда смотрел и о чем думал 60-летний брестчанин на «Сузуки», но на нерегулируемом пешеходном переходе в Бресте он наехал на 61-летнюю местную жительницу с 3-летним внуком, сообщает brest.mvd.gov.by.
Ребенок получил травмы и доставлен в больницу для обследования.