В Минске 29 июня у Дворца спорта споет Тимати и накормят сушками

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Стартует праздничная программа 29 июня с 10 утра.

В фан-зоне у Дворца спорта пройдут масштабные празднования, хедлайнером которых станет Тимати. Гости смогут посетить выставки народных промыслов «Гжель», «Павлопосадские платки» и «Матрешки».

Аниматоры в русских народных костюмах угостят сушками и пряниками. В 11.00 состоится мастер-класс по росписи футболок, потом - выступление трио Народного хора русской песни. На 13.15 запланирован мастер-класс по изготовлению кукол из соломы и лыка, а на 14.00 - по приготовлению десерта из ягод «Анна Павлова». В 15.00 всех желающих на площадке перед шатрами будут обучать игре в русские шахматы-таврели.