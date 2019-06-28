В Администрации президента прокомментировали, сократят ли срок декретного отпуска

Все резонансные темы находятся на контроле Администрации президента

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Все темы, которые сегодня волнуют население, находятся на контроле Администрации президента.

Об этом сегодня заявила журналистам глава Администрации Наталья Кочанова, комментируя в том числе волнующий многих вопрос сокращения декретного отпуска в Беларуси, сообщает belta.by.

- Что касается данного вопроса, на состоявшемся в феврале совещании президент, наоборот, поручил определить новые эффективные меры, которые переломят складывающуюся демографическую ситуацию. Особое внимание было поручено уделить обеспечению многодетных семей жильем.

Наталья Кочанова уточнила, что эффективные направления господдержки должны быть усилены. И добавила, что решение актуальных вопросов не терпит волокиты и не должно вызывать недовольство или социальную напряженность в обществе.