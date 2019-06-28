2019-06-28T18:15:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Полоцком районе легковушка съехала в кювет и несколько раз перевернулась

Водитель в тяжелом состоянии в больнице
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
62-летний водитель не справился с управлением. Фото: ГАИ Витебск.62-летний водитель не справился с управлением. Фото: ГАИ Витебск.
Изменить размер текста:

Менее чем за сутки на территории Полоцкого района произошла еще одна серьезная авария. «Комсомолка» уже сообщала о ДТП 26 июня, в котором погибли четыре человека, а еще двое находятся в больнице. И вот стало известно о еще одном серьезном дорожно-транспортном происшествии на Полоччине.

Авария произошла вечером в четверг, 27 июня, информируют в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Примерно в 20.00 часов на автотрассе республиканского назначения Р-46 направлением ЛепельПолоцкРоссия в ДТП попал 62-летний водитель. Мужчина ехал на иномарке «Форд Мондео» и недалеко от деревни Коллективное допустил съезд в правый по ходу движения кювет.

– За пределами проезжей части машина несколько раз опрокинулась и врезалась в дерево. Предварительно причиной аварии стало то, что автолюбитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет, – уточнили в пресс-службе.

В ДТП водитель получил серьезные повреждение, его на машине скорой помощи доставили в центральную городскую больницу Полоцка.

Госавтоинспекция проводит проверку.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24