В Полоцком районе легковушка съехала в кювет и несколько раз перевернулась

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Менее чем за сутки на территории Полоцкого района произошла еще одна серьезная авария. «Комсомолка» уже сообщала о ДТП 26 июня, в котором погибли четыре человека, а еще двое находятся в больнице. И вот стало известно о еще одном серьезном дорожно-транспортном происшествии на Полоччине.

Авария произошла вечером в четверг, 27 июня, информируют в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Примерно в 20.00 часов на автотрассе республиканского назначения Р-46 направлением Лепель – Полоцк – Россия в ДТП попал 62-летний водитель. Мужчина ехал на иномарке «Форд Мондео» и недалеко от деревни Коллективное допустил съезд в правый по ходу движения кювет.

– За пределами проезжей части машина несколько раз опрокинулась и врезалась в дерево. Предварительно причиной аварии стало то, что автолюбитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет, – уточнили в пресс-службе.

В ДТП водитель получил серьезные повреждение, его на машине скорой помощи доставили в центральную городскую больницу Полоцка.

Госавтоинспекция проводит проверку.