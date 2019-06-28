«Залезла на диван, а с него – на подоконник»: в Жабинке годовалая девочка выпала с 4 этажа
«Комсомолка» ранее сообщала о ЧП, случившемся в частном доме в Речицком районе. Где 8-летняя девочка прыгая по предметам мебели, оказалась на подоконнике и выпала из окна второго этажа.
Похожий несчастный случай произошел на Брестчине, информируют в пресс-службе Следственного Комитета.
В четверг, 27 июня, в Жабинке рано утром из квартиры на четвертом этаже выпала годовалая девочка. Это произошло около 08.30 часов. Дома кроме малышки находились ее мама и 6-летний брат, но они были в другой комнате.
– Девочка была одна в комнате с открытым окном. Она вскарабкалась на диван и залезла по нему на подоконник. На окне девочка не удержала равновесие и упала вниз на крышу пристройки, – рассказали в СК.
Упав с высоты девочка была сильно травмирована. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице. Следователи проводят проверку.
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»