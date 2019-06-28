ДТП в Минске: На Немиге столкнулись троллейбус и Geely с эмблемой Евроигр

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Авария произошла в центре Минска, информирует подписчиков сообщество во ВКонтакте «Твой Минск».

В группу в социальных сетях очевидцы прислали «кадры с места событий». На фото видно, что на улице Немига произошло столкновение городского троллейбуса и белого легкового «Джили». Легковушка, правда, в ДТП попала непростая – украшенная символикой Вторых Европейских игр, которые завершают череду спортивных состязаний в эти дни в столице Беларуси.

Также судя по кадрам очевидцев пассажиры были вынуждены покинуть общественный транспорт из-за аварии. Люди выходили прямо на проезжую часть и переходили на другую сторону дороги. Необычно и положение легковушки, которая то ли подрезала, то ли обгоняла троллейбус во время движения. Так как положение машины поле столкновения оказалось перпендикулярным положению «тралика».

Официальной информации по поводу произошедшей аварии пока не поступало. Известно лишь то, что транспортные неудобства, которые вместе с Играми пришли в столицу, в скором времени сойдут на нет.

– В пятницу, 28 июня, было открыто движение на улице Городской Вал в Минске. А учитывая уменьшение нагрузки транспорта Игр, максимально быстро будут сниматься другие ограничения на движение на транспорта в столице. Например, в ближайшее время будут открыты левые повороты на проспекте Дзержинского, – рассказали о поступательном снятии ограничений движения в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.