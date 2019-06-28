2019-06-28T20:00:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: Главбух сельхозпредприятия создала себе отдельный счет, куда перечисляла деньги со счетов фирмы

Женщина за полтора года украла 13 тысяч рублей
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина регулярно перечисляла себе на "левый" счет деньги со счетов агрофирмы.Женщина регулярно перечисляла себе на "левый" счет деньги со счетов агрофирмы.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В пресс-службе Следственного комитета сообщают об уголовном деле о хищениях. ЧП произошло в Логойском районе, где бывший главный бухгалтер агропредприятия, пользуясь служебным положением, совершила крупное хищение.

Сообщается, что преступление совершила 48-летняя жительница Вилейского района. На должности главбуха с июля 2017 по январь 2019 года женщина регулярно проводила одну и ту же мошенническую схему. Единолично владея электронным зарплатным ключом для финопераций, женщина решила пополнить и свой бюджет.

– Фигурантка создала для себя отдельный счет в другом банке (Прим.: не том, где обслуживалось предприятие) и в день зарплаты, не только исправно платила себе кровно заработанные, но перечисляла дополнительную сумму на отдельный счет, – рассказали в СК.

За полтора года преступница похитила примерно 13 тысяч белорусских рублей. Против женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас ей предложено добровольно возместить нанесенный ущерб. Подозреваемая пока находится под обязательством о явке.

Следствие продолжается.

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