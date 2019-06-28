В Барановичах пока девушка загорала на пляже у нее украли сумочку

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На городском пляже в Барановичах, злоумышленник ограбил отдыхающую, информируют в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратилась 31-летняя горожанка. Девушка рассказала, что она загорала на пляже озера Светиловского, а рядом лежала сумочка с личными вещами и кошельком. В какой-то момент потерпевшая отвлеклась, а неизвестный мужчина схватил ее сумочку и бросился прочь.

– Возможно, женщина так бы быстро не заметила кражу, если бы отдыхающие рядом люди не обратили ее внимание и не стали кричать вслед убегающему вору, – уточнили в Барановичском ГОВД.

И хотя злоумышленник скрылся, удалось запомнить его приметы. Горожанка позвонила в милицию и сообщала, что у нее украдена сумочка, 60 белорусских рублей и 15 Новозеландских долларов наличности, другие личные вещи.

Преступника поймали по горячим следам. Вором оказался 33-летний пинчанин. Против заезжего грабителя возбуждено уголовное дело.