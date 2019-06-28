2019-06-28T21:20:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Работники трудились по 24 часа, а техника работала сразу на двух объектах»: иностранная фирма в Сморгони уклонялась от налогов

Бюджет не досчитался $330 тысяч
Надежда БУТОВИЧ
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Директор строительной фирмы приказал подготовить ложные документы, чтобы снизить налоговую нагрузку. Фото: pixabay.com.Директор строительной фирмы приказал подготовить ложные документы, чтобы снизить налоговую нагрузку. Фото: pixabay.com.
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В пресс-службе КГК информируют о нарушениях со стороны руководства частого стройпредприятия. Сообщается, что строительная фирма – частное иностранное юрлицо, зарегистрированное в Сморгонском районе, не заплатила в госбюджет свыше 668 тысяч белорусских рублей.

– Нарушения были выявлены во время проверок, проведенных Лидским межрайотделом управления Департамента финрасследований Гродненского областного КГК и налоговой инспекцией Сморгонщины, – уточнили в Госконтроле.

Директор предприятия дал указания завышать расходы на аренду стройтехники и транспорта, арендуемого у аффилированного минского предприятия. Эти две фирмы были заняты на строительстве новых производств для крупного холдинга в Сморгони и Могилеве.

Кроме того, для максимального снижения налоговой нагрузки, руководитель приказал подготовить фальшивые документы по оказанию услуг. Документация «сообщала», что техника одновременно была занята и на строительстве в Сморгони, и в Могилеве, а работники трудились, не зная сна, – по 24 часа в сутки.

Итогом стала, заниженная налоговая база и ложные сведения в налоговых декларациях. Из-за чего в бюджете не досчитались более 320 тысяч долларов.

Против руководителя за уклонение от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.

Следствие продолжается.

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