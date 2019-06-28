2019-06-28T22:02:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Парня и девушку, закопавших живьем знакомую, осудили на 22 и 17 лет заключения

Еще двоих фигурантов приговорили к 3 годам с отсрочкой и штрафу
Надежда БУТОВИЧ
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Заседание по уголовному делу, в котором парочка закопала в лесу живьем избитую знакомую, было закрытым.Заседание по уголовному делу, в котором парочка закопала в лесу живьем избитую знакомую, было закрытым.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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«Комсомолка» ранее сообщала о жестоком убийстве, которое произошло в сентябре 2018 года в Лиозненском районе. Парень и девушка, сговорившись, избили и закопали живьем в лесу 28-летнюю знакомую, ради того, чтобы потом сдавать ее квартиру.

На днях Витебский облсуд вынес приговор по уголовному делу – заседание было закрытым, сообщают в пресс-службе.

Всего обвиняемыми в криминальной истории проходили четверо человек: двое мужчин и две девушки. Но главными фигурантами, совершившими убийство, были 21-летний ранее судимый мужчина и 24-летняя ранее судимая женщина.

В суде мужчине предъявили обвинения не только в убийстве, но в грабежах, изготовление порнографии, краже паспорта, злостном хулиганстве и других противоправных действиях. По совокупности преступлений его осудили на 22 года заключения в колонии усиленного режима, у него будет конфисковано все имущество и наложен штраф – 980 рублей. Его криминальную напарницу приговорили к 17 годам заключения в колонии общего режима, у нее также конфискуют имущество.

Также в квартире перед совершением преступления было еще два свидетеля: женщина и мужчина 24 лет. Они не выезжали в лес на убийство, но были причастны к преступлению. Фигурантку приговорили 3 годам заключения с 2-летней отсрочкой. А мужчине назначен штраф чуть более 2800 рублей. Кроме того, они выплатят двум потерпевшим – 36 тысяч рублей моральной компенсации каждому.

Приговор еще может быть обжалован.

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