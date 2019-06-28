2019-06-28T22:27:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Вся Советская в дыму»: в центре Бреста горят старые дома

Оксана БРОВАЧ
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Горит центр Бреста. Фото: Артем РАКИЦКИЙГорит центр Бреста. Фото: Артем РАКИЦКИЙ
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О пожаре в центре Бреста вечером 28 июня сообщили очевидцы. Загорелись заброшенные дома в квартале между улицами Советской и Дзержинского.

Полыхают дома в пределах улиц Дзержинского и Советской. Фото: vk.com/onlinebrest

Полыхают дома в пределах улиц Дзержинского и Советской. Фото: vk.com/onlinebrest

На тушение приехало несколько пожарных расчетов. Ликвидация ЧП осложняется сильным ветром. Пока тушили один дом со стороны улицы Дзержинского, огонь перекинулся на соседние и подошел вплотную к пешеходной Советской.

- Вся Советская в дыму, - жалуются брестчане.

Советскую заволокло дымом, пахнет гарью. Фото: Артем РАКИЦКИЙ

Советскую заволокло дымом, пахнет гарью. Фото: Артем РАКИЦКИЙ

Участок, где происходит пожар, огородили сотрудники МЧС. Подробности происшествия пока не сообщаются.

О пострадавших не сообщается, но рядом с пожаром дежурит скорая помощь и служба газа. Фото: Артем РАКИЦКИЙ

О пострадавших не сообщается, но рядом с пожаром дежурит скорая помощь и служба газа. Фото: Артем РАКИЦКИЙ

Огонь перекинулся на дома на Советской. Фото: Артем РАКИЦКИЙ

Огонь перекинулся на дома на Советской. Фото: Артем РАКИЦКИЙ

Пожар тушат больше часа, воду набирают на Советской. Фото: Артем РАКИЦКИЙ

Пожар тушат больше часа, воду набирают на Советской. Фото: Артем РАКИЦКИЙ

В этой части Бреста пожары уже происходили раньше. Не подлежащие восстановлению постройки после этого сносили, а пожарище становилось участком земли для инвестора. Например, на месте старых домов, которые неоднократно горели, строится «Прибужский квартал».

Дома, которые горят сейчас, в аварийном состоянии. Фасады со стороны Советской уже давно завешены рекламными баннерами.

Исторический центр Бреста с застройкой конца XIX - начала XX века охраняется Минкультом как историко-культурная ценность.

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