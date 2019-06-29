Александр Лукашенко с сыновьями посетил финальный матч по легкой атлетике на Европейских играх
На стадионе «Динамо» прошел финальный матч по легкой атлетике. Напомним, это новый формат соревнований – «Динамичная легкая атлетика» (DNA). В финале соперничали шесть команд. Атлеты соревновались в девяти дисциплинах и в зависимости от результатов приносили своим командам очки. В итоге наша сборная заняла второе место, на первом – Украина, на третьем – Германия. Ранее наши легкоатлеты выиграли три золота (Эльвира Герман, Максим Недосеков, Татьяна Холодович) и три серебра (Кристина Тимановская, Анастасия Мирончик-Иванова, Виталий Парахонько) в индивидуальном зачете.
За матчем из ложи стадиона наблюдал президент Беларуси Александр Лукашенко вместе сыновьями Николаем и Виктором, внуком Александром, «Мисс Беларуси – 2018» Марией Василевич, главой Администрации президента Натальей Качановой, хоккейным тренером Михаилом Захаровым, главой федерации тенниса Сергеем Тетерины, гимнасткой Ксенией Санкович и другими.
По правую руку от Виктора Лукашенко сын Александр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Максим Недосеков взял высоту!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Эльвира Герман (в центре).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Татьяна Холодович метнула копье за 67 м, 22 см - высокий показатель и на мировом уровне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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