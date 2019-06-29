2019-06-29T08:46:02+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Александр Лукашенко с сыновьями посетил финальный матч по легкой атлетике на Европейских играх

Наши легкоатлеты выиграли командное серебро [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Александр Лукашенко приветствовал атлетов.Александр Лукашенко приветствовал атлетов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

На стадионе «Динамо» прошел финальный матч по легкой атлетике. Напомним, это новый формат соревнований – «Динамичная легкая атлетика» (DNA). В финале соперничали шесть команд. Атлеты соревновались в девяти дисциплинах и в зависимости от результатов приносили своим командам очки. В итоге наша сборная заняла второе место, на первом – Украина, на третьем – Германия. Ранее наши легкоатлеты выиграли три золота (Эльвира Герман, Максим Недосеков, Татьяна Холодович) и три серебра (Кристина Тимановская, Анастасия Мирончик-Иванова, Виталий Парахонько) в индивидуальном зачете.

За матчем из ложи стадиона наблюдал президент Беларуси Александр Лукашенко вместе сыновьями Николаем и Виктором, внуком Александром, «Мисс Беларуси – 2018» Марией Василевич, главой Администрации президента Натальей Качановой, хоккейным тренером Михаилом Захаровым, главой федерации тенниса Сергеем Тетерины, гимнасткой Ксенией Санкович и другими.

По правую руку от Виктора Лукашенко сын Александр. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По правую руку от Виктора Лукашенко сын Александр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Недосеков взял высоту! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Недосеков взял высоту!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эльвира Герман (в центре). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эльвира Герман (в центре).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна Холодович метнула копье за 67 м, 22 см - высокий показатель и на мировом уровне. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна Холодович метнула копье за 67 м, 22 см - высокий показатель и на мировом уровне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Вся Советская в дыму»: в центре Бреста горят старые дома
Парня и девушку, закопавших живьем знакомую, осудили на 22 и 17 лет заключения
«Работники трудились по 24 часа, а техника работала сразу на двух объектах»: иностранная фирма в Сморгони уклонялась от налогов
В Барановичах пока девушка загорала на пляже у нее украли сумочку
СК: Главбух сельхозпредприятия создала себе отдельный счет, куда перечисляла деньги со счетов фирмы
ДТП в Минске: На Немиге столкнулись троллейбус и Geely с эмблемой Евроигр
«Залезла на диван, а с него – на подоконник»: в Жабинке годовалая девочка выпала с 4 этажа
В Полоцком районе легковушка съехала в кювет и несколько раз перевернулась
В Администрации президента прокомментировали, сократят ли срок декретного отпуска
В Минске 29 июня у Дворца спорта споет Тимати и накормят сушками
В Бресте на зебре сбили бабушку с малышом
В Беларуси в декабре 2019 года запустят первый энергоблок АЭС
"Доллар за литр 92-го": вице-премьер рассказал о ценах на топливо
Фото: в Минске возле железнодорожного вокзала поплыл асфальт вместе с дорожной разметкой
Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» за 5 месяцев увеличил экспорт в Китай почти в 5 раз
В Мозыре на мальчика упало поваленное ветром дерево - он в реанимации