Результаты восьмого соревновательного дня II Европейских игр: у нас еще два «золота», «серебро» и «бронза»

У нас еще два «золота», «серебро» и «бронза». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И это значит, что тройка лидеров медального зачета пока не изменилась: на первой позиции Россия, на второй – сборная Беларуси, бронза у Италии.

Изменить размер текста: A A

«Золото» в соревнованиях по вольной борьбе для белорусской команды вчера завоевали Ирина Курочкина (весовая категория до 57 кг) и Василиса Марзалюк (весовая категория до 76 кг).Серебро в командных соревнованиях наши взяли по легкой атлетике. Бронзовую медаль в женском скретче забрала велогонщица на треке Анна Терех, передает belta.by.

По результатам восьмого соревновательного дня в копилке белорусской сборной 59 наград: 21 золотая, 14 серебряных и 24 бронзовых. Идем дальше.