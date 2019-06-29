2019-06-29T10:13:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ефрейтор из Солигорска ушел в отпуск и сбежал из Беларуси воевать в Украину

Посмотрел ролики с Донбасса и решил не возвращаться в воинскую часть
Ольга ИВАШЕНКО
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Ефрейтор из Солигорска ушел в отпуск и сбежал из Беларуси воевать в УкраинуЕфрейтор из Солигорска ушел в отпуск и сбежал из Беларуси воевать в УкраинуФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Есть данные, что вступить в ряды вооруженных формирований самопровозглашенных республик парень собирался еще до призыва в армию. Далее, якобы, будучи в отпуске, молодой человек посмотрел видеоролики о Донбассе и на службу решил не возвращаться.

Известно, что его задержали сотрудники украинских спецслужб и в принудительном порядке вернули на родину. Дело рассматривал Минский областной суд. Звания «ефрейтор» дизертира лишили, а за мошенничество и посягательство на участие в вооруженном формировании в иностранном государстве ему дали пять лет тюрьмы.

Что касается мошенничества, то у молодого человека не было денег на поездку, и в салоне связи ефрейтор приобрел в рассрочку мобильный телефон, потом продал его, а за полученные деньги уехал в Украину, передает belta.by.

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