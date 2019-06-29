2019-06-29T11:50:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко молодежи: В жизни всегда есть место подвигу

По мнению Лукашенко, современному поколению повезло родиться в суверенной Беларуси
Ольга ИВАШЕНКО
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По мнению Лукашенко, современному поколению повезло родиться в суверенной Беларуси.По мнению Лукашенко, современному поколению повезло родиться в суверенной Беларуси.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Белорусский президент выступил с речью ко Дню молодежи, отметив, что «значимые образовательные и научные проекты, успешные стартапы, спортивные медали, победы на творческих конкурсах постоянно подтверждают, что вы находитесь на верном пути».

Лукашенко утверждает, что в современной Беларуси делается все возможное для воплощения в жизнь самых смелых ожиданий. Также он подчеркнул, что в жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом, передает belta.by.

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