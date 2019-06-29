Лукашенко молодежи: В жизни всегда есть место подвигу

Изменить размер текста: A A

Белорусский президент выступил с речью ко Дню молодежи, отметив, что «значимые образовательные и научные проекты, успешные стартапы, спортивные медали, победы на творческих конкурсах постоянно подтверждают, что вы находитесь на верном пути».

Лукашенко утверждает, что в современной Беларуси делается все возможное для воплощения в жизнь самых смелых ожиданий. Также он подчеркнул, что в жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом, передает belta.by.