В Минске случилась очередная авария с каршеренговым авто

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ДТП случилось сегодня ночью на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, сообщает телеграм-канал Nexta_lite. По словам очевидцев, каршеринговое авто Volkswagen Polo от компании AnyTime проехало на красный и на повороте столкнулся со Skoda. От удара машину развернуло. Известно, то в каршеринговом авто находился парень с девушкой. Все живы. Больше всего пострадала девушка, ее из салона смятого от удара авто пришлось доставать спасателям. Сейчас она с травмами различной степени тяжести в больнице.