2019-06-29T12:45:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске случилась очередная авария с каршеренговым авто

Машина вдребезги, но все живы
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Ночью в Минске случилась авария с очередным каршеренговым авто.Ночью в Минске случилась авария с очередным каршеренговым авто.
Изменить размер текста:

ДТП случилось сегодня ночью на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, сообщает телеграм-канал Nexta_lite. По словам очевидцев, каршеринговое авто Volkswagen Polo от компании AnyTime проехало на красный и на повороте столкнулся со Skoda. От удара машину развернуло. Известно, то в каршеринговом авто находился парень с девушкой. Все живы. Больше всего пострадала девушка, ее из салона смятого от удара авто пришлось доставать спасателям. Сейчас она с травмами различной степени тяжести в больнице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларусь возвращается жара: завтра до +32 °С
На некоторых минских улицах с 30 июня по 3 июля запретят парковку
В Витебске открыли памятник Родиону Бассу
Лукашенко молодежи: В жизни всегда есть место подвигу
Ефрейтор из Солигорска ушел в отпуск и сбежал из Беларуси воевать в Украину
Результаты восьмого соревновательного дня II Европейских игр: у нас еще два «золота», «серебро» и «бронза»
Александр Лукашенко с сыновьями посетил финальный матч по легкой атлетике на Европейских играх
«Вся Советская в дыму»: в центре Бреста горят старые дома
Парня и девушку, закопавших живьем знакомую, осудили на 22 и 17 лет заключения
«Работники трудились по 24 часа, а техника работала сразу на двух объектах»: иностранная фирма в Сморгони уклонялась от налогов
В Барановичах пока девушка загорала на пляже у нее украли сумочку
СК: Главбух сельхозпредприятия создала себе отдельный счет, куда перечисляла деньги со счетов фирмы
ДТП в Минске: На Немиге столкнулись троллейбус и Geely с эмблемой Евроигр
«Залезла на диван, а с него – на подоконник»: в Жабинке годовалая девочка выпала с 4 этажа
В Полоцком районе легковушка съехала в кювет и несколько раз перевернулась
В Администрации президента прокомментировали, сократят ли срок декретного отпуска
В Минске 29 июня у Дворца спорта споет Тимати и накормят сушками
В Бресте на зебре сбили бабушку с малышом
В Беларуси в декабре 2019 года запустят первый энергоблок АЭС
"Доллар за литр 92-го": вице-премьер рассказал о ценах на топливо
Фото: в Минске возле железнодорожного вокзала поплыл асфальт вместе с дорожной разметкой
Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» за 5 месяцев увеличил экспорт в Китай почти в 5 раз
В Мозыре на мальчика упало поваленное ветром дерево - он в реанимации