В Витебске открыли памятник Родиону Бассу

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Гранитная стела с васильком и бронзовый бюст – памятник Родиону Бассу открыли 29 июня в Витебске. Он установлен на его могиле, на центральной аллее городского кладбища.

Родион Михайлович Басс – человек, который придумал и создал «Славянский базар в Витебске». Именно ему город над Двиной обязан репутацией фестивальной столицы Беларуси. С 1991 года, когда в Витебске впервые прошел фестиваль тогда еще польской песни, Родион Басс руководил этим музыкальным форумом более двадцати лет. За это время фестиваль вырос в международный форум искусств, приобрел авторитет на международной культурной арене.

Родион Басс оставил свой пост в 2013 году из-за тяжелой болезни. Он ушел из жизни в сентябре 2017-го. В последний путь Родиона Басса провожали аплодисментами, как принято провожать артистов – несмотря на то, что он занимал административную должность, это был невероятно творческий человек, фонтанирующий идеями и умеющий находить неожиданные и смелые решения.

Деньги на памятник Бассу, заслуженному деятелю культуры Беларуси и почетному гражданину Витебска, собирали с помощью благотворительного счета. Автор памятника – скульптор Александр Гвоздиков.