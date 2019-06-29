2019-06-29T14:04:18+03:00
Общество
КП Беларусь

На некоторых минских улицах с 30 июня по 3 июля запретят парковку

Временные ограничения будут связаны с празднованием дня Независимости
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
На некоторых минских улицах с 30 июня по 3 июля запретят парковкуНа некоторых минских улицах с 30 июня по 3 июля запретят парковку
Изменить размер текста:

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУВД Минского городского исполнительного комитета.

Итак, с 07:00 30 июня и до окончания празднования Дня Независимости нельзя будет парковаться на участке проспекта Машерова (от пр-та Независимости до улицы Тимирязева в обоих направлениях), на участке улицы Гвардейской (от пр-та Машерова до пр-та Победителей), на участке улицы Игнатенко (от улицы Грибоедова до пр-та Победителей), на участке улицы Грибоедова (от пр-та Машерова до улицы Игнатенко) и на участке улицы Тарханова (от улицы Гвардейской до Грибоедова).

Помимо этого, парковка будет запрещена рядом с домом № 41 на пр-те Победителей (возле химчистки «Сияние»).

ГАИ просит автовладельцев при вынужденной остановке в вышеуказанных местах оставлять записку с номером телефона под лобовым стеклом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларусь возвращается жара: завтра до +32 °С
В Витебске открыли памятник Родиону Бассу
В Минске случилась очередная авария с каршеренговым авто
Лукашенко молодежи: В жизни всегда есть место подвигу
Ефрейтор из Солигорска ушел в отпуск и сбежал из Беларуси воевать в Украину
Результаты восьмого соревновательного дня II Европейских игр: у нас еще два «золота», «серебро» и «бронза»
Александр Лукашенко с сыновьями посетил финальный матч по легкой атлетике на Европейских играх
«Вся Советская в дыму»: в центре Бреста горят старые дома
Парня и девушку, закопавших живьем знакомую, осудили на 22 и 17 лет заключения
«Работники трудились по 24 часа, а техника работала сразу на двух объектах»: иностранная фирма в Сморгони уклонялась от налогов
В Барановичах пока девушка загорала на пляже у нее украли сумочку
СК: Главбух сельхозпредприятия создала себе отдельный счет, куда перечисляла деньги со счетов фирмы
ДТП в Минске: На Немиге столкнулись троллейбус и Geely с эмблемой Евроигр
«Залезла на диван, а с него – на подоконник»: в Жабинке годовалая девочка выпала с 4 этажа
В Полоцком районе легковушка съехала в кювет и несколько раз перевернулась
В Администрации президента прокомментировали, сократят ли срок декретного отпуска
В Минске 29 июня у Дворца спорта споет Тимати и накормят сушками
В Бресте на зебре сбили бабушку с малышом
В Беларуси в декабре 2019 года запустят первый энергоблок АЭС
"Доллар за литр 92-го": вице-премьер рассказал о ценах на топливо
Фото: в Минске возле железнодорожного вокзала поплыл асфальт вместе с дорожной разметкой
Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» за 5 месяцев увеличил экспорт в Китай почти в 5 раз
В Мозыре на мальчика упало поваленное ветром дерево - он в реанимации