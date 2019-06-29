На некоторых минских улицах с 30 июня по 3 июля запретят парковку

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Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУВД Минского городского исполнительного комитета.

Итак, с 07:00 30 июня и до окончания празднования Дня Независимости нельзя будет парковаться на участке проспекта Машерова (от пр-та Независимости до улицы Тимирязева в обоих направлениях), на участке улицы Гвардейской (от пр-та Машерова до пр-та Победителей), на участке улицы Игнатенко (от улицы Грибоедова до пр-та Победителей), на участке улицы Грибоедова (от пр-та Машерова до улицы Игнатенко) и на участке улицы Тарханова (от улицы Гвардейской до Грибоедова).

Помимо этого, парковка будет запрещена рядом с домом № 41 на пр-те Победителей (возле химчистки «Сияние»).

ГАИ просит автовладельцев при вынужденной остановке в вышеуказанных местах оставлять записку с номером телефона под лобовым стеклом.