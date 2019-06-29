В Беларусь возвращается жара: завтра до +32 °С

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Как рассказали в Белгидромете Минприроды, завтра по стране будет в основном без осадков. В некоторых регионах, правда, пройдут кратковременные дожди. А вот ветер будет чувствоваться - северо-западный и западный с порывами до 4-9 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать 9-15 выше нуля. Днем – до 26-ти с плюсом. По юго-западу страны и вовсе до 32 жары.

1 июля, в понедельник, по-прежнему будет облачно. Днем возможны кратковременные осадки. Местами – с грозами и порывами ветра до 4-9, а где-то и до 19 метров в секунду. Минимальная температура ночью будет держаться в районе +14... +21°С, днем - +27... +34 °С.