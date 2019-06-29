КП Беларусь
На церемонии закрытия ІІ Европейских игр флаг сборной Беларуси понесет Марина Литвинчук
Прощаться с Евроиграми будем уже завтра
На церемонии закрытия ІІ Европейских игр флаг сборной Беларуси понесет Марина Литвинчук. Фото: belta.by
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На Евроиграх спортсменка завоевала две золотые медали в гребле на байдарке. Она же - обладательница серебряной и бронзовой медалей. То есть - одна из самых титулованных в белорусской команде.
Напомним, на церемонии открытия наашим знаменосцем был Владимир Самсонов.
Закрытие европейской Олимпиады состоится на минском стадионе «Динамо» 30 июня в 22.00. Организаторы обещают зрителям грандиозное шоу с использованием «новейших технических средств и IT-решений», передает belta.by