2019-06-29T16:47:26+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белпочта» с 1 июля повысит тарифы на международные письма и посылки

Повышение тарифов составит не более 5%
Ольга ИВАШЕНКО
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«Белпочта» с 1 июля повысит тарифы на международные письма и посылки«Белпочта» с 1 июля повысит тарифы на международные письма и посылки
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Незначительно изменятся тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений: письменной корреспонденции и посылок. Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20-100 г увеличатся на 6 копеек. Повышение тарифов составит не более 5%. Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты, а также на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны останутся неизменными. Все изменения будут актуализированы 1 июля в разделе «Тарифы» на сайте «Белпочты», передает belta.by.

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