Итоги 9 дня II Европейских игр: Беларусь завоевала "золото" и "бронзу"

Наша сборная на втором месте в общекомандном медальном зачете

Изменить размер текста: A A

Новые медали в копилке белорусской сборной: в субботу, 29 июня, она пополнилась "золотом" и "бронзой". В девятый соревновательный день II Европейских игр белорусский боксер Дмитрий Асанов стал чемпионом в весовой категории до 60 кг, завоевав золотую медаль, сообщает belta.by. Он победил россиянина Габила Мамедова.

Напомним, на I Европейских играх в Баку Дмитрий был серебряным призером в весовой категории до 56 кг.

А бронзовую медаль вчера завоевал в соревнованиях по греко-римской борьбе представитель Беларуси Сослан Дауров. Он стал призером в весовой категории до 67 кг.

Теперь сборная Беларуси занимает второе место в общекомандном медальном зачете. У нашей команды 61 награда: 22 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых.

Лидирует команда России - у нее 93 медали: 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых.

Сегодня, 30 июня - заключительный день II Европейских игр.