В Бресте машина сбила 14-летнего велосипедиста

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ЧП случилось в Бресте днем 28 июня.

За рулем автомобиля «Фольксваген Бора» был 42-летний житель деревни Большие Мотыкалы Брестского района.

По предварительной информации известно, что он ехал по улице Шоссейной, и напротив дома №9 на закруглении дороги вправо, наехал на 14-летнего парня, который двигался на велосипеде по проезжей части во встречном направлении. Об этом сообщает brest.mvd.gov.by

Подросток с травмами доставлен в больницу.

Причина аварии устанавливается.