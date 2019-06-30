КП Беларусь
В Бресте машина сбила 14-летнего велосипедиста
Парень ехал по проезжей части во встречном направлении
Велосипедист с травмами доставлен в больницу.
Изменить размер текста:
ЧП случилось в Бресте днем 28 июня.
За рулем автомобиля «Фольксваген Бора» был 42-летний житель деревни Большие Мотыкалы Брестского района.
По предварительной информации известно, что он ехал по улице Шоссейной, и напротив дома №9 на закруглении дороги вправо, наехал на 14-летнего парня, который двигался на велосипеде по проезжей части во встречном направлении. Об этом сообщает brest.mvd.gov.by
Подросток с травмами доставлен в больницу.
Причина аварии устанавливается.