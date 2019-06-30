Путин прилетит в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр

Также на закрытии будет присутствовать президент Таджикистана Эмомали Рахмон

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Сегодня, 30 июня, в Минске пройдет церемония закрытия II Европейских игр. Ожидается, что на ней будет присутствовать Владимир Путин.

Как сообщает tass.ru, президент России прилетит в Минск из Братска, и посещение церемонии станет главным пунктом его программы в Беларуси.

Также на закрытии будет присутствовать президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Александр Лукашенко не исключил возможности трехсторонней встречи лидеров России, Белоруссии и Таджикистана.

В Европейских играх участвуют спортсмены из 50 стран, которые разыгрывают 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Сейчас по результатам соревнований лидирует сборная России - у нее 93 медали: 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых. А сборная Беларуси занимает второе место в общекомандном медальном зачете. У нашей команды 61 награда: 22 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых.

Церемония закрытия начнется в 22.00 на стадионе "Динамо".