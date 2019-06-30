Лукашенко: "У Беларуси есть, что показать миру"

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Александр Лукашенко рассказал о развитии туристической отрасли Беларуси:

- Беларусь - страна абсолютно открытая, и у нас есть что показать миру. Тот, кто интересуется другим климатом, изучает страны, всегда может быть хорошим гостем нашей Беларуси, - сказал он на встрече с главой Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили, сообщает belta.by.

Президент рассказал о том, что в стране действует 30-дневный безвизовый режим для граждан более 80 стран, если они прибывают через Национальный аэропорт Минск. Также туристы могут приезжать без визы в Беларусь при наличии билета на соревнования II Европейских игр, или могут воспользоваться безвизовым въездом в Россию, поскольку границ между странами нет.

Поскольку Зураб Пололикашвили - грузин, Александр Лукашенко также отметил, что у Беларуси установлен безвизовый режим с Грузией.

Зураб Пололикашвили выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере туризма.